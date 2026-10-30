Fujitsu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujitsu hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 24.55 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujitsu noch ein Gewinn pro Aktie von 50.83 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 846.98 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fujitsu einen Umsatz von 816.68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch