FUJITA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FUJITA hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 17.67 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6.14 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.28 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch