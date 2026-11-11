Fujita Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fujita Engineering hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77.00 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fujita Engineering ein EPS von 35.73 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 9.31 Milliarden JPY gegenüber 6.12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch