Fujita Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Fujita Engineering hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 37.22 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujita Engineering einen Gewinn von 19.01 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fujita Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.45 Milliarden JPY im Vergleich zu 5.33 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch