FUJISHOJI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FUJISHOJI lud am 06.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 44.22 JPY. Im Vorjahresviertel waren -83.700 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJISHOJI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50.42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch