Fujipream stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fujipream hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.42 JPY, nach -0.220 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 3.56 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.01 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch