Fujipream: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fujipream hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.61 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.280 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.15 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 111.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch