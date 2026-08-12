FUJIO FOOD SYSTEM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FUJIO FOOD SYSTEM lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 6.08 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FUJIO FOOD SYSTEM ein Ergebnis je Aktie von -3.940 JPY vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.82 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch