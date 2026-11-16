FUJIO FOOD SYSTEM legte Quartalsergebnis vor

FUJIO FOOD SYSTEM hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.65 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.860 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.31 Prozent auf 7.93 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch