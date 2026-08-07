FUJIMI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FUJIMI lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 45.45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25.10 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 19.52 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch