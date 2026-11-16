FUJIMAK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FUJIMAK hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 71.26 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FUJIMAK noch ein Gewinn pro Aktie von 24.11 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 11.38 Milliarden JPY, gegenüber 11.97 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch