FUJIMAK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FUJIMAK äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 167.84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 20.25 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.95 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10.33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch