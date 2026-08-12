|
12.08.2026 06:37:00
FUJIKYU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FUJIKYU gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6.44 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2.330 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Milliarden JPY – ein Plus von 1.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FUJIKYU 3.46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 11.57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -6.910 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 14.04 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14.05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.