FUJIKYU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FUJIKYU gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.44 JPY. Im Vorjahresviertel waren -2.330 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Milliarden JPY – ein Plus von 1.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FUJIKYU 3.46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 11.57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -6.910 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 14.04 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14.05 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch