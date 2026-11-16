FUJIKYU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FUJIKYU hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.14 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.370 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.76 Prozent auf 3.02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.21 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch