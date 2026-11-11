Fujikura stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fujikura lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 60.29 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujikura einen Gewinn von 21.64 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 59.89 Prozent auf 465.42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 291.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch