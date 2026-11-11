Fujikura Rubber stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fujikura Rubber präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 95.56 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujikura Rubber einen Gewinn von 50.73 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 11.90 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch