Fujikura Rubber: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fujikura Rubber hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 70.08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fujikura Rubber 64.04 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.69 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.37 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch