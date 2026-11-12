Fujikura präsentierte Quartalsergebnisse

Fujikura hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 48.02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.92 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.97 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch