FUJIKURA KASEI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FUJIKURA KASEI liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FUJIKURA KASEI die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

FUJIKURA KASEI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 37.64 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.26 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15.78 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch