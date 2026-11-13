FUJIKURA KASEI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUJIKURA KASEI hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 25.59 JPY. Im letzten Jahr hatte FUJIKURA KASEI einen Gewinn von 12.69 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 15.49 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch