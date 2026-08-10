Fujikura: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fujikura hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 48.58 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fujikura ein EPS von 18.92 JPY je Aktie vermeldet.

Fujikura hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402.01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 267.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch