Fujii Sangyo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fujii Sangyo hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 126.65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujii Sangyo 170.80 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 28.36 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26.84 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch