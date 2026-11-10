Fujifilm stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fujifilm hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 140’941.18 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 822.88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch