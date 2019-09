FUJIFILM SonoSite Institute est désormais disponible dans cinq nouvelles langues

Les outils pédagogiques multilingues POCUS répondent à la demande des membres à travers le monde

BOTHELL, Washington, 24 septembre 2019 /PRNewswire/ -- FUJIFILM SonoSite, Inc., spécialisé dans la mise au point de solutions avant-gardistes d'échographie aux points d'intervention, a annoncé ce jour que son SonoSite Institute, une ressource éducative intégrale en ligne, dédiée à l'autonomisation et à l'éducation des professionnels de la santé sur l'échographie aux points d'intervention (POCUS, de l'anglais « point-of-care ultrasound »), est maintenant disponible en cinq nouvelles langues. En raison de la demande croissante des utilisateurs à travers le monde, les ressources du site Web sont désormais proposées en français, en allemand, en espagnol, en japonais et en chinois, en plus de la version originale en anglais.

« L'échographie aux points d'intervention est un outil qui permet de sauver des vies et marque une différence positive et importante dans les soins aux patients, dans différents contextes. En tant que leader incontesté en matière d'échographie aux points d'intervention, Fujifilm SonoSite est aussi engagé envers l'enseignement que nous le sommes envers l'innovation », a déclaré le docteur Diku Mandavia, vice-président principal et médecin en chef chez FUJIFILM SonoSite. « Le contenu de qualité du SonoSite Institute est conçu pour tous les praticiens qui souhaitent accroître leur confiance dans l'exécution des applications POCUS, diagnostiques et procédurales. Les membres du SonoSite Institute se trouvent actuellement dans 170 pays à travers le monde et, depuis quelques années, beaucoup d'entre eux nous ont demandé de traduire nos ressources pédagogiques dans un plus grand nombre de langues. Nous les avons écoutés et nous sommes fiers de présenter le nouveau SonoSite Institute en plusieurs langues. »

Fujifilm SonoSite reconnaît que pour de nombreux utilisateurs il est plus facile, plus rapide et plus efficace d'étudier dans leur propre langue. Les ressources du SonoSite Institute récemment traduites répondent à cette demande.

D'abord lancé en anglais au mois de novembre 2015, SonoSite Institute est une ressource en ligne disponible sur n'importe quel appareil connecté à Internet (téléphone, tablette ou PC), qui permet aux utilisateurs d'apprendre et d'étudier au moment et à l'endroit qui leur conviennent le mieux. Autonomes, les utilisateurs progressent à leur propre rythme en vue de gagner la confiance nécessaire pour utiliser POCUS dans leurs pratiques quotidiennes, tout en se diversifiant et en améliorant leurs compétences dans une grande variété de spécialités.

On trouve parmi les caractéristiques une plateforme qui permet aux utilisateurs de rechercher rapidement les applications POCUS spécifiques, y compris des études de cas, des webinaires, des images cliniques, des vidéos et bien plus encore, dans un large éventail de spécialités. Les parcours pédagogiques comprennent des cours où les utilisateurs peuvent évaluer leurs connaissances de base et suivre leurs progrès, grâce à des repères d'évaluation intégrés et à l'impression des certificats à la fin de chaque cours. De plus, les utilisateurs trouveront un nouveau contenu spécialisé créé par les praticiens en échographie aux points d'intervention (POCUS), y compris des approfondissements sur des sujets comme la gestion des voies centrales et les examens eFAST, ainsi que des applications sur les tendances comme les soins périopératoires, les échographies transœsophagiennes (TEE) et les blocages nerveux, en vue d'éviter les opioïdes. Enfin, SonoSite Institute offre également des guides de remboursement pour les procédures de codage et de facturation aux États-Unis.

SonoSite Institute est uniquement disponible pour les clients SonoSite et tous les achats de systèmes sont inclus. Les clients peuvent s'enregistrer avec le numéro de série de leur appareil d'échographie SonoSite. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.sonosite.com/education/sonosite-institute.

À propos de Fujifilm

FUJIFILM SonoSite Inc. est un pionnier et chef de file mondial dans le domaine des systèmes d'échographie aux points d'intervention, et leader de l'industrie pour ce qui est de la technologie par micro-ultrason à ultra hautes fréquences. L'entreprise, dont le siège social est situé près de Seattle (États-Unis), est représentée par un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. Les systèmes compacts et portables de SonoSite permettent d'augmenter l'utilisation des ultrasons au sein du spectre clinique en apportant de manière économique des appareils d'échographie haute performance sur les lieux de traitement des patients. Pour davantage d'informations, veuillez consulter le site : www.sonosite.com.

Depuis Tokyo (Japon), FUJIFILM Holdings Corporation apporte des solutions avant-gardistes à un large éventail d'industries mondiales, grâce à ses connaissances approfondies et ses technologies fondamentales développées en quête d'incessante innovation. Ses technologies brevetées de base participent à différents domaines, notamment les soins de santé, les systèmes graphiques, les matériaux hautement fonctionnels, les dispositifs optiques, l'imagerie numérique et les produits de documentation. Ces produits et services sont basés sur son vaste portefeuille de technologies chimiques, mécaniques, optiques, électroniques et d'imagerie. Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019, les revenus mondiaux de l'entreprise se sont élevés à 22 milliards USD, à un taux de change de 111 yens pour un dollar. Fujifilm s'engage en faveur d'une gestion responsable de l'environnement et d'une citoyenneté d'entreprise. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.fujifilmholdings.com

Tous les noms de produits et d'entreprises dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires.

