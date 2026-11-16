FUJICOPIAN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FUJICOPIAN präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11.80 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 9.89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

FUJICOPIAN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.34 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch