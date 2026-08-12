FUJICOPIAN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FUJICOPIAN gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 755.33 JPY. Im letzten Jahr hatte FUJICOPIAN einen Gewinn von 3.57 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.44 Milliarden JPY – ein Plus von 12.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FUJICOPIAN 2.16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch