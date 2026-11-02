Fujicco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujicco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 9.09 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujicco einen Gewinn von 18.23 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 14.02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch