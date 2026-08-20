Fujian Yanjing Huiquan Brewery stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fujian Yanjing Huiquan Brewery hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.16 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 218.6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 4.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 210.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch