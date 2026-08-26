Fujian South Highway Machinery A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujian South Highway Machinery A lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 CNY gegenüber 0.430 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Fujian South Highway Machinery A im vergangenen Quartal 231.0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36.83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fujian South Highway Machinery A 365.7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch