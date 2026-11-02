Fujian South Highway Machinery A präsentierte Quartalsergebnisse

Fujian South Highway Machinery A hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian South Highway Machinery A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.180 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2.44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 248.2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 242.3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch