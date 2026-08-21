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21.08.2026 06:37:00
Fujian Raynen Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Fujian Raynen Technology A veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0.15 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian Raynen Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44.68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 868.2 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 600.1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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