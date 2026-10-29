Fujian Qing Shan Paper Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fujian Qing Shan Paper Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.84 Prozent auf 585.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 558.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch