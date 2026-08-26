Fujian Qing Shan Paper Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fujian Qing Shan Paper Industry veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0.01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 664.3 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 582.9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch