Fujian Longxi Bearing (Group): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fujian Longxi Bearing (Group) hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.10 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 338.6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 321.8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch