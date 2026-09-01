|
01.09.2026 06:37:00
Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0.08 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo mit 0.080 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.69 Prozent auf 1.29 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.