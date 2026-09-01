Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo stellte am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0.08 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Fujian Longma Environmental Sanitation EquipmentCo mit 0.080 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.69 Prozent auf 1.29 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch