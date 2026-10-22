Fujian Longking: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fujian Longking lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.30 CNY gegenüber 0.260 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.30 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fujian Longking einen Umsatz von 3.17 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch