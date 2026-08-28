Fujian Kuncai Material Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fujian Kuncai Material Technology hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Kuncai Material Technology 0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 435.1 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 314.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch