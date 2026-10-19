Fujian Highton Development A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fujian Highton Development A gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.120 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2.13 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.21 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch