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31.08.2026 06:37:00
Fujian Haixia Environmental Protection Group legte Quartalsergebnis vor
Fujian Haixia Environmental Protection Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.13 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Haixia Environmental Protection Group 0.140 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 336.0 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 9.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 372.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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