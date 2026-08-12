Fujian Furi Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fujian Furi Electronics lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 CNY gegenüber 0.110 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.97 Milliarden CNY – ein Plus von 19.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujian Furi Electronics 3.33 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch