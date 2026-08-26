Fujian Expressway Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fujian Expressway Development hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.09 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujian Expressway Development noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 706.5 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 4.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 740.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch