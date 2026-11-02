Fujian Expressway Development öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fujian Expressway Development lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.09 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 781.1 Millionen CNY – eine Minderung von 3.91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 812.8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch