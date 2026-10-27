Fujian Dongbai (Group) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fujian Dongbai (Group) hat am 24.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Fujian Dongbai (Group) 0.020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5.83 Prozent auf 405.4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 430.5 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch