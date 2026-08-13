Fujian Dongbai (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fujian Dongbai (Group) hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.03 CNY gegenüber 0.040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 438.9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 437.1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch