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21.08.2026 06:37:00
Fujian Apex Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fujian Apex Software hat am 20.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0.12 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fujian Apex Software 0.150 CNY je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.02 Prozent auf 98.4 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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