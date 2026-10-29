Fujian Apex Software präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fujian Apex Software stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Fujian Apex Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.250 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 130.8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 6.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fujian Apex Software 139.2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch