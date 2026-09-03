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03.09.2026 06:37:00
Fujian Aonong Biological Technology Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Fujian Aonong Biological Technology Group A hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Fujian Aonong Biological Technology Group A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.06 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.060 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.32 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fujian Aonong Biological Technology Group A einen Umsatz von 2.17 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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