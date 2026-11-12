Fuji Seal legte Quartalsergebnis vor

Fuji Seal hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 77.43 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuji Seal noch ein Gewinn pro Aktie von 90.32 JPY in den Büchern gestanden.

Fuji Seal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62.86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 54.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch