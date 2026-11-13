FUJI SEAL INTERNATIONAL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FUJI SEAL INTERNATIONAL stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJI SEAL INTERNATIONAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 394.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 368.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch