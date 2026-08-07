Fuji Seal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fuji Seal hat am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 92.88 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuji Seal noch ein Gewinn pro Aktie von 81.29 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60.35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54.94 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch